Треш-блогер Зыков снял на видео опасную поездку с полуголой девушкой

Треш-блогер Миша Зыков вновь опубликовал провокационное видео с дороги. На этот раз он показал, как едет за рулем Mercedes, пока на пассажирском сиденье девушка без штанов сидит лицом к спинке кресла, сообщает E1.RU .

При этом пассажирка не пристегнута ремнем безопасности. Сам Зыков во время движения активно жестикулирует и убирает руки с руля, продолжая управлять автомобилем.

Это не первый случай, когда блогер привлекает внимание Госавтоинспекции. В апреле он устроил заезд по трамвайным путям и гонки в центре Екатеринбурга. А в июле прошлого года опубликовал практически аналогичный ролик: тогда он также ехал по вечернему городу с девушкой в нижнем белье.

После прошлой публикации полиция организовала проверку. Зыкову пришлось извиняться перед подписчиками.

«Я создал много дискомфорта водителю. Прошу меня простить. Поступок нехороший. Повторять такие вещи за нами не стоит», — говорил блогер.

На страницу Михаила Зыкова подписаны более 250 тысяч человек. Он публикует провокационные уличные опросы, рекламирует ставки и проводит треш-стримы с девушками.

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