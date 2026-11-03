В Ступине завершили монтаж уличного освещения в 16 населенных пунктах

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 3 ноября подвел на оперативном совещании итоги программы «Светлый город» и обсудил планы на 2027 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году работы по устройству уличного освещения завершили в 16 населенных пунктах округа Ступино. Здесь установили 711 светильников и смонтировали 58 километров проводов. Наибольший объем работ выполнили в селе Старая Кашира, деревне Кишкино и на территории земельного массива для многодетных семей в Ступино.

В ряде населенных пунктов 533 устаревшие лампы заменили энергоэффективными светодиодными. Общая протяженность линий наружного освещения в округе составляет 752 километра, число светильников превышает 22 тысячи. Программа «Светлый город» направлена на модернизацию освещения, повышение безопасности дорожного движения и комфорта жителей. Особое внимание уделяют сельским территориям.

В округе установили 46 шкафов с автоматизированной системой управления наружным освещением. К дистанционному управлению подключили около 8 тысяч светильников. Система позволяет диспетчерам контролировать работу сетей, выявлять неисправности и направлять ремонтные бригады.

Модернизация освещения продолжается. Профильные министерства Московской области согласовывают адресный перечень населенных пунктов для участия в программе в 2027 году. В завершение совещания участники обсудили текущую оперативную обстановку в округе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.