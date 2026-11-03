В Солнечногорске провели концерт «Культура народов России»

Концертная программа «Культура народов России» прошла 3 ноября в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске в преддверии Дня народного единства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие посвятили дружбе и сплоченности десятков национальностей, проживающих в округе. У входа в Дом культуры звучала тематическая музыка, внутри работали интерактивные площадки. Гости посетили экспозицию музея ратной и трудовой славы об истории праздника и выставку «В единстве народов — сила России».

На концерте присутствовали заместитель главы округа Эдуард Машковцев, председатель совета депутатов Марина Веремеенко, руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар, почетный гражданин округа, председатель совета ветеранов, полковник в запасе Геннадий Ефимов, представители общественных организаций и Солнечногорского благочиния.

«Солнечногорск — это дом для людей разных вероисповеданий и культур, которые живут в мире и согласии, сохраняя свою идентичность и создавая единое культурное пространство», — сказал Эдуард Машковцев.

Творческую часть программы открыли коллективы округа. Они исполнили русские и казачьи песни, представили татарские, чувашские, уйгурские, таджикские, тувинские и белорусские мотивы. Зрители тепло принимали выступления.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.