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Чернигов погрузился во тьму из-за повреждения объектов энергетики

Спецоперация

Крупный областной центр на севере Украины — Чернигов — погрузился в тотальный блэкаут после вывода из строя объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской совет в Telegram-канале.

Представители местных властей пояснили, что масштабная авария на профильных энергосетях повлекла за собой полное прекращение подачи электричества потребителям. 

В сложившихся обстоятельствах экстренные службы и коммунальные предприятия начали переводить учреждения социальной сферы, а также все объекты критического жизнеобеспечения на снабжение от альтернативных источников питания.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение автотранспорта по Северному мосту в столице Украины полностью перекрыли. Объект получил повреждения во время ночных воздушных ударов. 

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