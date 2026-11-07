Выход лосей в Московском регионе: звери устраивают ДТП и падают с мостов

Автомобилисты столичного региона столкнулись с резким ростом числа столкновений с лосями. Лишь на протяжении одного утра сохатые спровоцировали три дорожные аварии, сообщает SHOT .

Наиболее опасным днем оказалось 5 ноября. Тогда на территории Зеленограда под колеса машины марки Sollers попал лось.

Еще два происшествия зафиксировали на Панфиловском проспекте. Очевидцы запечатлели падение лося на проезжую часть прямо с моста, после чего на упавшее животное совершил наезд автомобиль Ford. Тем же утром в Матушкине лесной гость угодил в акваторию пруда Быково, где и застрял.

Подобные инциденты фиксировались и ранее. На протяжении сентября и октября травмы в происшествиях получали как лесные обитатели, так и люди. В частности, в октябре наезды произошли на МКАД и трассе М-1, откуда медики госпитализировали двух пострадавших пассажиров. Суммарно с начала года москвичи и жители Подмосковья свыше 100 раз передавали информацию о появлении лосей в черте населенных пунктов.

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