В Сергиевом Посаде открылась выставка о «некоронованной столице» Ивана Грозного

Это совместный проект Сергиево-Посадского музея-заповедника и Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, точнее его филиала «Александровская слобода». Выставка рассказывает о двух важных местах эпохи Ивана Грозного: Троице-Сергиевом монастыре и Александровской слободе — загородной резиденции московских правителей.

По замыслу организаторов, посетитель может мысленно проехать по старинной царской дороге: из Москвы в Троицкую обитель, а затем «на прохладу» в Слободу. В XVI веке Александровская слобода стала важным политическим центром Русского государства. После указа 1565 года об опричнине она получила статус «стольного града», где решались вопросы внутренней и внешней политики.

На выставке показывают более 60 редких предметов из фондов двух музеев. Это подлинные вещи, исторические реконструкции, живопись и декоративно-прикладное искусство. Среди экспонатов — архитектурные детали дворцовых построек: фрагменты плиточного пола, кровельная черепица, печные изразцы. Также представлен макет Троицкого собора XVI века из Сергиевой обители и реконструкция церкви Сошествия Святого Духа XV века, где, по преданию, молился Иван Грозный после смерти сына. Отдельная тема — царская охрана и опричники. Образ стражников можно увидеть на уникальном поддоне подсвечника конца XVI — начала XVII века. На нем сохранилось самое раннее известное изображение опричника. Рядом — картина современного художника С. Н. Ефошкина.

Выставка напоминает и о дипломатической жизни Слободы: здесь принимали иностранные посольства. Об этих приемах писал в мемуарах датский посол Якоб Ульфельдт, побывавший в Александровской слободе в 1578 году. В экспозиции есть гравюры из его дневника и образцы западноевропейской и русской посуды XVI–XVII веков. Еще одна важная часть проекта — царские свадьбы. При Иване Грозном венчания проходили не только в Москве, но и в Александровской слободе. Государь венчался здесь с Марфой Собакиной, Анной Васильчиковой и Марией Нагой. Выставка показывает, как проходили свадебные торжества и чем занимались государевы жены.

Посетить выставку можно до 13 декабря 2026 года. 0+

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