Московский зоопарк показал новорожденного беличьего саймири

В павильоне «Приматы» Московского зоопарка пополнение: там родился детеныш беличьего саймири, и его уже могут увидеть посетители. Малыш появился на свет 16 сентября, его пол пока неизвестен, говорится в официальном Telegram-канале зоопарка .

В настоящее время детеныш большую часть времени он проводит на спине матери — самки Герды, лишь иногда ненадолго с нее слезает. Пока детеныш питается преимущественно материнским молоком, но скоро начнет понемногу пробовать твердые корма.

«К нему также подходят пообщаться его двухлетний брат Сэмюэль и шестилетняя сестра Тутси. Также в группе беличьих саймири живут отец малыша — самец Кай, и сестра Герды Тэфи. У саймири о потомстве заботятся обычно самки. Когда малыш спустится со спины мамы, Герде будут помогать другие члены семейства», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Беличий саймири — небольшая и очень подвижная обезьяна из семейства цепкохвостых, обитающая в тропических лесах Южной Америки и ведущая дневной образ жизни. Детеныш рождается весом всего около 100 г, тогда как взрослые особи весят от 600 г до 1,1 кг при длине тела 25–35 см и хвоста 35–42 см. Хвост служит приматам балансиром, а во время отдыха и сна обвивается вокруг тела.

Беременность у саймири длится 168–180 дней, обычно рождается один детеныш, а потомство самка приносит раз в два года. Самостоятельно ходить малыши начинают примерно в два месяца — тогда же пробуют «взрослую» еду: фрукты, овощи, насекомых, яйца, креветки и курицу, а любимое лакомство — мучной червь.

На тренингах каждую особь учат следовать за шариком своего цвета. Среди приматов у саймири самый большой мозг по отношению к массе тела — 1 к 17. Кроме того, на нижнем ярусе вольера живет щетинистый броненосец: животные занимают разные уровни и редко пересекаются, поэтому виды мирно уживаются вместе.

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