Женатый «Казанова» оставил тяжелобольную москвичку с кредитами на 2 млн рублей

Жительница Москвы оказалась с кредитными обязательствами на 2 млн рублей на фоне тяжелой смертельной болезни из-за обмана со стороны мужчины, с которым была знакома почти 20 лет. Он говорил, что свободен, хотя на самом деле был женат, сообщает РЕН ТВ .

Пользуясь доверием, мужчина шаг за шагом забирал у москвички золотые ювелирные изделия, выманивал наличные средства и склонял к оформлению крупных кредитов. Каждый раз он обещал закрыть все финансовые обязательства.

Позднее выяснилось, что женщина являлась далеко не единственной жертвой обмана. Со слов Елены, еще одна сожительница отдала аферисту 9 млн рублей, а другая — 5 млн. В текущем году мужчина погиб в зоне проведения СВО.

Первое время сын умершего выражал готовность компенсировать нанесенный Елене ущерб за 5 лет и даже 3 раза перечислил транши по 10 тыс. рублей, но вскоре внес пострадавшую в черный список. Законная вдова мужчины также наотрез отказалась возвращать средства, заявив: «Это ты мне должна за пользование моим мужем. За что боролась, на то и напоролась».

Елена страдает неизлечимым недугом, практически лишена возможности самостоятельно передвигаться и не имеет работы. Денег на ежемесячные платежи по займам у нее нет.

Москвичка опасается, что после ее ухода из жизни неподъемное бремя кредитов перейдет на приемную дочь, которая в результате рискует лишиться единственной крыши над головой. Сейчас женщина пытается найти квалифицированных юристов и заявляет о готовности объединиться с остальными пострадавшими от действий погибшего.

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