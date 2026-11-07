«Золотая эра» для европейских пенсионеров закончилась, так как правительству ничего не остается, как применять меры для балансировки бюджета за счет пожилого населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

«Правительства по всей Европе, испытывающие нехватку средств, берут на прицел пенсионеров, отчаянно пытаясь сбалансировать бюджеты», — говорится в публикации.

Издание указывает, что на такие шаги пошли многие страны, включая Британию и Францию. По мнению экспертов, дальнейшие изменения неизбежны: во многих государствах — членах Организации экономического сотрудничества и развития до сих пор не приняты законы о повышении пенсионного возраста.

На фоне этого в Европе остается и энергетическая проблема: еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее заявлял, что более 50 млн жителей ЕС не могут нормально отапливать свои дома из-за высоких цен, а в этом году их число может вырасти. По его словам, нынешний кризис отличается от ситуации 2022 года тем, что затрагивает не только газ, но и нефть с нефтепродуктами.

Москва неоднократно заявляла, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов привел к росту цен и издержек для экономики самого Евросоюза.

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