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В Брянской области мотоциклист подорвался на взрывоопасном предмете ВСУ

В поселке Михайловка Климовского района Брянской области местный житель на мотоцикле наехал на взрывоопасный предмет. Произошла детонация, сообщает губернатор региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.