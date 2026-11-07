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В Брянской области мотоциклист подорвался на взрывоопасном предмете ВСУ

Спецоперация

В поселке Михайловка Климовского района Брянской области местный житель на мотоцикле наехал на взрывоопасный предмет. Произошла детонация, сообщает губернатор региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.  

В ходе взрыва 44-летний мотоциклист получил осколочные ранения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли медицинские работники.

Они в настоящее время оказывают пострадавшему мужчине всю необходимую помощь.

Руководитель региона назвал случившееся очередным преступлением киевского режима. Он также пожелал раненому скорейшего выздоровления.

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