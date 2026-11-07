Россиянка Галина Бегим выиграла золото чемпионата мира на двойном минитрампе

Российская спортсменка Галина Бегим завоевала золотую медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе. Турнир проходит в китайском Нанкине, сообщает ТАСС .

В финале Бегим набрала 26,200 балла. Серебро досталось Бронвин Дибб из Новой Зеландии (25,900), бронза — американке Сьюзан Гилл (25,000).

Российские спортсмены впервые с 2019 года выступают на чемпионате мира под флагом страны. В 2021 году они выходили на помост под флагом национальной федерации, мировые первенства 2022 и 2023 годов были вынуждены пропустить, а на ЧМ-2025 в Испании выступили в нейтральном статусе.

На текущем турнире россияне завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионат мира завершится 8 ноября.

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