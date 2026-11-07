В Киеве заявили, что не видят смысла в саммите G20 без России

Украина не заинтересована в участии во встрече G20, если там не будет представителей Москвы, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, что важно, чтобы Россия присутствовала», — сказал он.

По его словам, без российской делегации теряется смысл самой встречи.

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в 2026 году. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что был бы рад видеть коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости отметил, что Москва благодарна за этот жест и что предложение будет проработано.

Россия остается полноправным участником G20, однако лично Путин не участвовал в мероприятиях объединения с 2019 года. Евросоюз, также входящий в «двадцатку», будет представлен на встрече в Майами председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой.

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