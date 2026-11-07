Подмосковные парки готовы к зиме

В парках Подмосковья прошла ежегодная выездная проверка, направленная на обеспечение готовности техники, инвентаря и персонала к предстоящему зимнему сезону. К зиме подготовили 223 парковые территории региона, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В выездных мероприятиях приняли участие представители Министерства благоустройства, Министерства культуры и туризма и Министерства физической культуры и спорта Московской области, главы муниципалитетов, дирекций парков, которые совместно проконтролировали этапы подготовки.

Представители оценили работоспособностьуборочной техники, обеспеченность ручным и механизированным инвентарем, наличие запасов противогололедных материалов, а также степень оснащенности сотрудников.

«Зимой парки Подмосковья остаются востребованными у жителей и гостей региона. Наша задача — обеспечить безопасность и комфорт посетителей. В парках организуют зоны теплого очага, фудтраки с горячей едой и напитками, теплые пункты проката. Особое внимание уделяем лыжному спорту: в рамках программы „Парки в лесу“ во многих лесопарках оборудуют лыжные трассы. В каждом парке создадим праздничную атмосферу — иллюминацию, украшенные входы, теплые зоны с кострами, места для фотосессий и музыкальное сопровождение. Ежегодно мы проводим большую работу, чтобы парки оставались местом отдыха в любое время года», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По итогам проверки в 71 дирекции сформирован достаточный парк уборочной техники — трактора, мини-погрузчики и комбинированныемашины, подготовлен ручной инвентарь — лопаты, скребки, ледорубы и снегоуборщики.Дирекции парков заключили договоры на вывоз снега, определили места для его временногоскладирования и обеспечили запасы противогололедных материалов. Штат дворников укомплектован с учетом зимних нагрузок, отдельное внимание уделено подменному персоналу. Ряд замечаний, выявленных в ходе проверок, взят на контроль и будет устранен до начала устойчивых холодов.

Важность подготовки парков к зимнему сезону связана с ожиданием большого потока посетителей. Для жителей и гостей региона готовится насыщенная событийная программа. В парках будут работать Почты и Резиденции Деда Мороза. Особую атмосферу создадут новогодние ели с элементами Культурного кода. Лучшие локации в рамках ежегодного конкурса будут отмечены знаком качества «Дед Мороз рекомендует».

Для любителей активного отдыха в парках будут работать спортивные инструкторы — они помогут посетителям разнообразить времяпрепровождение в парковых зонах, будут проводить тренировки и мастер-классы по разным видам спортивной активности. Информация об инструкторах будет размещения в течение ноября на портале «Спорт Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.