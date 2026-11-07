К акции «Пирог на четвертое» присоединились сотни тысяч человек

К новой традиции празднования Дня народного единства, запущенной выпускниками Мастерской новых медиа Президентской платформы «Россия — страна возможностей», присоединились жители всех 89 регионов России, а также Абхазии, Армении, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистана, Приднестровья и Колумбии. Число упоминаний акции в СМИ и соцсетях приближается к 100 тысячам, участниками офлайн-мероприятий стали сотни тысяч человек.

«Пирог на четвертое» — новая традиция, которая сделала большой государственный праздник теплым и гостеприимным для каждого: от губернаторов до воспитанников детских садов, от военнослужащих до домохозяек. Акция объединила людей через понятное действие: испечь пирог, поделиться им, собрать людей за общим столом.

Пирог понятен каждому

По данным комплексного исследования «Мастерской новых медиа» и АНО «Диалог Регионы», проведенного в октябре 2026 года, 80% россиян рассказывают, что в их семьях принято есть пироги: в 68% случаев — без особого повода, в 30% — на семейные праздники, в 16% — на религиозные, для 14% пирог — повод собраться с близкими. Участники фокус-групп отметили, что пирог для Дня народного единства может стать аналогом торта на день рождения: он объединяет семью и разные народы, выражает гостеприимство и совместный труд, а делиться рецептами и угощать других вполне в духе праздника.

От вершин Эльбруса до палуб ледоколов

Акция объединила людей в самых разных точках страны — от вершин Эльбруса до палуб ледоколов. В регионах появились собственные форматы праздника, а традиция увлекла детей от детского сада до студенческого возраста, взрослых и старшее поколение. В Архангельске участники навестили экипаж ледокола «Диксон» и передали морякам Петровские пироги. В Тамани приготовили 90-килограммовый пирог в цветах российского флага. В музее мордовской народной культуры угощали посетителей национальными пирогами. В Курске медиаспециалисты испекли почти 300 пирожков для одиноких бабушек и дедушек. В Мурманске проводили уроки и чаепития с пирогами, а предприниматели делились фирменными рецептами. В Кировской области повсеместно шли мастер-классы, а в Кирове прошла выставка-дегустация, где предприятия области представили 90 пирогов. В Воронеже провели фестиваль на 2 тысячи посетителей. В Белгороде региональный телеканал собирал фотографии домашней выпечки аудитории и подарил пирог подписчикам. Нижегородская область стала первой, где к проекту присоединились коллективы промышленных предприятий; акция состоялась и в рамках фестиваля «Единство народов России» у VOLGA Арены в Нижнем Новгороде, который посетили более 7 тысяч человек. Акцию провели в Доме молодежи в Нальчике: пироги привезли из разных уголков Кабардино-Балкарии, сети ресторанов и кафе угощали посетителей пирогами 4 ноября. Группа альпинистов устроила торжественный перекус на вершине Эльбруса, чтобы разрезать пирог участники использовали ледоруб. В Москве «Пирог на четвертое» презентовали на выставке ОРЕЛЭКСПО в Гостином дворе: посетителям рассказали о ходе акции в разных регионах, показали сюжеты об участии в ней разных аудиторий и угостили людей, в меню — 2 тысяч пирогов. Студенты Университета Косыгина представили более 60 видов пирогов ко Дню народного единства по национальным и семейным рецептам разных народов России, а гости смогли их попробовать. Сотрудники Морозовской больницы испекли блинный пирог на 43 кг и угощали им маленьких пациентов на День народного единства.

Более 3500 любителей бега из всероссийского сообщества «5 верст» присоединились к акции. В спортивно-кулинарном забеге приняли участие бегуны Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Иркутска, Пскова, Ангарска, Казани, Омска, Элисты, Тольятти, Обнинска и других городов. У акции появилась своя песня: трек «Вот такие пироги» записали 18 исполнителей, среди них Мишка Топ, «Барбарики», Каролина Грейс, Маша Пой, ВАРВАРА и другие.

Поддержка глав регионов

Акцию поддержали ряд глав регионов. Лично присоединились к инициативе и пригласили к участию жителей губернаторы Курской области — Александр Хинштейн, Нижегородской области — Глеб Никитин, Мурманской области — Андрей Чибис, Калужской области — Владислав Шапша, Костромской области — Сергей Ситников, Брянской области — Егор Ковальчук, Тульской области — Дмитрий Миляев. О ней также рассказали глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернаторы Архангельской области Александр Цыбульский и Липецкой области Игорь Артамонов.

Александр Хинштейн готовил пироги собственноручно и выпекал в настоящей русской печи. Со старшим сыном он навестил сестер Марию Федоровну и Пелагею Федоровну, которые остались единственными участниками Паникинского хора — их голоса называют настоящей местной легендой. Андрей Чибис вручил пироги вместе с памятными подарками и наградами детским хоккейным командам. 4 ноября состоялся первый матч после долгого перерыва на ледовой арене города Североморска, которая открылась по окончании ремонта.

Кто принял участие

К приготовлению пирогов 4 ноября подключились участники «Движения Первых», «Юнармии» и сообщества «Навигаторы детства», участники проектов «Дети едут к детям», «ТавридаАРТ», «Мастера гостеприимства»; шеф-повара, деятели культуры и авторы популярных блогов: телеведущие Ляйсан Утяшева, Регина Тодоренко и Тутта Ларсен, медиаменеджер Георгий Лобушкин, блогеры Марианна Третьякова и Лиза Корчагина, медиаменеджер Петр Лидов, ресторатор Джулио Дзопмпи, шеф-повар Александр Белькович и бренд-шеф Елена Ландэ, народные артисты России Надежда Бабкина, Олег Газманов, Денис Майданов и Сергей Войтенко; коллективы, например мужской хор «Русский формат» и сообщество байкеров CHAIN; Общественная палата России, Фонд «Защитники Отечества», Комитет семей и воинов Отечества, Социальный фонд России, сообщество жен российских дипломатов, Рыбаков Фонд, АНО «Интеграция», АНО «Институт поддержки детского блогинга», АНО «Евразия», АНО «Второе дыхание» — благотворительный проект по теннису на колясках детей и молодежи с ПОДА, Президентский фонд культурных инициатив, Центр «Мой бизнес» и Центр поддержки и развития предпринимательства; проекты Президентской платформы «Россия — страна возможностей»: клуб лидеров России «Эльбрус», «Женщины-лидеры», «ТопБЛОГ»; и другие организации и сообщества.

Медиасообщество

Медиапрофессионалы из разных регионов России вместе с коллективами своих редакций присоединились к акции #ПирогНаЧетвертое. Они передавали друг другу эстафету добра, делились рецептами со своей аудиторией и пирогами с жителями своих городов, а также передавали выпечку бойцам на фронт и в приграничные регионы. В ряде регионов за одним столом собрались представители разных медиа.

Добрые дела

Особое место в акции заняли добрые дела. Пироги отправляли военнослужащим из Курской, Липецкой, Иркутской и Белгородской областей, Мордовии, Югры, Москвы и других регионов. К организации подключились волонтеры, выпускники Мастерской новых медиа, представители бизнеса. Отдельным направлением стало посещение детских домов, интернатов, детских социально-реабилитационных центров. Выпускники «Мастерской новых медиа», блогеры и артисты вместе с детьми пекли пироги, разговаривали, пели и танцевали, чтобы разделить тепло и радость. В регионах посещали дома престарелых, организовывали там мастер-классы и отправляли угощения пожилым людям, нуждающимся в тепле и заботе.

Международный уровень

Акция «Пирог на четвертое» стала международной: к ней присоединились в Абхазии, Армении, Киргизии, Южной Осетии, Сербии, Финляндии и даже Колумбии. Южная Осетия впервые присоединилась к акции: выпускницы Мастерской новых медиа и частные пекарни Цхинвала испекли более 100 осетинских пирогов. Меньше чем через сутки выпечку доставили бойцам в зону специальной военной операции. Участники сообщества экосистемы Рыбаков Фонда инициировали масштабную эстафету приготовления шарлотки между городами и странами, где есть их представительства. В Дубоссарах (Приднестровье) прошел фестиваль национальной выпечки «Многообразие пирогов приднестровского народа». Участники отметили важность сохранения и передачи традиций и дружбы между национальностями. Также в акции приняли участие жители и общественники из Армении и Киргизии, которые напекли пироги и объединились со своими семьями за общим столом. А дипломаты посольства России в Таджикистане в Душанбе угостили прихожан праздничными пирогами. Акцию провели и в русских домах зарубежом, а также в некоторых посольствах.

Об акции

«Пирог на четвертое» — инициатива выпускников Мастерской новых медиа. Впервые акция прошла в 2025 году и была приурочена ко Дню народного единства. Ее идея — объединять людей через простое совместное действие: испечь пирог и разделить его с близкими, коллегами, соседями или теми, кому особенно нужны внимание и поддержка. Подробнее об акции и ее участниках — на сайте пирогначетвертое.рф.