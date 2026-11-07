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Кличко: в Киеве после ночных ударов поврежден и перекрыт Северный мост

Спецоперация
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Движение автотранспорта по Северному мосту в Киеве полностью перекрыли в обе стороны из-за повреждений, полученных во время ночных воздушных ударов. Об этом сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В настоящее время профильные специалисты проводят обследование моста. Они определяют масштаб разрушений. 

Помимо транспортной переправы, под удары попали ключевые энергетические объекты на территории Киевской и Житомирской областей.

По словам Кличко, в украинской столице сложилась крайне тяжелая ситуация с электроснабжением. Она спровоцировала масштабные сбои в работе городских систем подачи тепла и воды. 

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