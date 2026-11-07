Экс-замглавы «Калашникова» осудят по делу о хищении 213 млн в закрытом режиме

Столичный суд назначил на 12 ноября начало закрытого судебного процесса по уголовному делу бывшего заместителя директора концерна «Калашников» по закупкам и логистике Сергея Белякова. Его обвиняют в, предположительно, крупном хищении средств в рамках исполнения гособоронзаказа, сообщает ТАСС .

По данным одного из участников процесса, решение о проведении слушаний в закрытом от публики и прессы формате принято по итогам предварительного заседания. Бывшему топ-менеджеру «Калашникова» инкриминируют мошенничество в особо крупном размере при организации поставок партии разгрузочных жилетов из Китая в рамках гособоронзаказа.

Следствие оценило суммарный ущерб, причиненный предприятию, более чем в 213 млн рублей. Сам фигурант категорически отвергает предъявленные обвинения и настаивает на экономической обоснованности контрактов с китайскими партнерами.

Обвиняемый содержится в одном из следственных изоляторов Москвы. Срок его ареста продлен судом до февраля 2027 года.

Второй фигурант уголовного производства успел скрыться от следственных органов на территории КНР. Он объявлен в официальный розыск.

Дело Белякова стало не единственным расследованием в отношении руководящего звена оружейного предприятия. Ранее Замоскворецкий суд столицы заключил под стражу его бывшую коллегу — экс-директора концерна по закупкам и логистике Ксению Гращенкову. Девушке вменяют, предположительно, злоупотребление должностными полномочиями при реализации гособоронзаказа. Материалы в отношении Гращенковой выделены в отдельное производство, следственные действия по нему уже завершены. Обоим бывшим управленцам грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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