Мокрый снег и скользкие дороги ожидаются в Московском регионе днем 7 ноября

В течение субботы, 7 ноября, в Москве и области прогнозируется околонулевая температура. Она будет сопровождаться выпадением осадков в виде мокрого снега и образованием скользких участков на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В дневные часы столбики термометров в столичном регионе будут колебаться в диапазоне от -1 до +1 градусов. Ожидается облачная погода с периодическими прояснениями.

Местами пройдет небольшой мокрый снег. На отдельных отрезках дорог образуется гололедица. Скорость западного ветра составит от 6 до 11 метров в секунду.

С наступлением ночи температура воздуха опустится до отметок от -2 до 0 градусов. Небо затянет облачностью, возобновится небольшой снег, а на дорожном полотне местами сохранится ледяная корка. Порывы западного ветра в темное время суток ослабнут до 4-9 метров в секунду.

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