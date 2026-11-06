Подольская опубликовала пляжные снимки в ярком купальнике из Дубая

44-летняя певица Наталья Подольская порадовала поклонников свежими снимками с отдыха в Дубае. Фотографии артистка опубликовала в соцсетях, на снимках она стояла спиной к камере и позировала в ярких купальниках.

На кадрах Подольская позировала на фоне заката. Для пляжной съемки она подобрала яркие купальники — один из них слитный, с выразительным декольте. Образ получился непринужденным: певица оставила волосы распущенными.

Поддерживать форму Подольской помогает спорт. Она не раз рассказывала, что старается тренироваться ежедневно. В ее загородном доме для этого обустроен собственный спортзал, а результатами занятий артистка охотно делится с аудиторией.

Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым, пара растит двоих сыновей — Артемия и Ивана. При этом певица продолжает выступать и успешно совмещает гастрольную деятельность с семейной жизнью.

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