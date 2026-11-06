Умер 52-летний режиссер «Фантастической женщины» Себастьян Лелио

Чилийский режиссер, лауреат премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке Себастьян Лелио умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщил телеканал TVN, пишет ТАСС .

Причина и обстоятельства смерти режиссера не приводятся.

Лелио родился в 1974 году в аргентинском городе Мендоса. За карьеру он снял более 10 фильмов и сериалов, в том числе картины «Глория» (Gloria, 2013) и «Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica, 2017).

Именно «Фантастическая женщина» принесла ему «Оскар» в 2018 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.