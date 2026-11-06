В Тюмени робот-доставщик выехал на проезжую часть и чуть не попал в ДТП

Робот-доставщик выехал на дорогу в Тюмени и едва не стал участником ДТП. Автомобилистам пришлось сбавить ход, чтобы не повредить ни собственные машины, ни современную технику, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что робот не мог выбраться с дороги: водители притормаживали, чтобы пропустить машину-курьера, а тот пытался вернуться на тротуар.

Как минимум две машины пропускали робота, который медленно двигался из стороны в сторону, не понимая, куда ехать, чтобы не столкнуться с препятствием.

Чем закончилась история, не уточняется.

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