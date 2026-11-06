451 стелька: японец два года пробирался в школы ради сменной обуви девочек

В Японии 35-летнего безработного Дайсукэ Мацузаки обвинили в краже 451 стельки из обуви школьниц. По версии следствия, мужчина мог проникнуть более чем в 30 школ, пишет РЕН ТВ .

По данным следователей, злоумышленник пробирался в учреждения и забирал стельки из сменки учениц. Позже все украденные стельки обнаружили аккуратно сложенными у него дома.

Задержать японца удалось с поличным. Подозрительного мужчину на скутере заметили в 04:00 около средней школы, а в карманах его куртки нашли 8 стелек, похищенных из шкафчика.

В ходе разбирательства выяснилось, что Мацузаки начал воровать еще в юности, а особенно активно — около двух лет назад. Жертв он выбирал заранее через интернет или телевидение. Как именно он находил их в реальной жизни, не уточняется.

Следователи считают, что стельки он собирал для себя. На момент публикации заметки ему уже предъявили обвинение.

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