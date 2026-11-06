«Пашла на х**»: учитель показала работу ученика с ошибкой, сданную как задание

Россиянка с ником ksusha.kantarelli рассказала в соцсетях историю о том, какую работу ученик сдал вместо задания. На листке с ошибками было написано: «пашла на х**», что вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.

«Пока родители пишут очередные посты о гадких училках, которые посмели их корзиночек на уроках спрашивать, просто знайте, что есть дети, без зазрения совести сдающие вот такие работы», — написала она.

К посту автор прикрепила фотографию двойного листочка, на котором была написана лишь единственная фраза с орфографической ошибкой: «Пашла на х**».

Пользователи Сети разделились на три лагеря. Одни посмеялись над ситуацией. Другие отметили, что в их школьные годы за подобное вызывали как минимум к директору, а третьи стали винить во всем учителей: именно они создают атмосферу в классе и располагают к себе детей.

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