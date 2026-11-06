Самосвал с поднятым кузовом снес пешеходный мост под Солнечногорском

Под Солнечногорском в Московской области самосвал обрушил надземный пешеходный переход через Ленинградское шоссе. ЧП произошло в районе деревни Пешки, сообщает Mash .

Предварительно известно, что грузовик ехал с поднятым кузовом и задел мост. В результате чего конструкции сорвались с опор и рухнули на трассу — движение перекрыто по всем полосам.

На опубликованных кадрах видно, что мост упал на грузовик и придавил его, сильно смяв кабину. О состоянии водителя самосвала ничего не сообщается.

Из-за происшествия образовался затор, пробка растянулась в обе стороны на 4 километра. Компетентные службы работают на месте случившегося.

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