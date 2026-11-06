Поражающих печень паразитов нашли в рыбе из сети магазинов в Саратовской области

В ходе проверки выяснилось, что все заболевшие употребляли в пищу вяленую рыбу, купленную в магазинах местной сети. Лабораторный анализ отобранных проб подтвердил наличие возбудителей инфекции в продукции, после чего товар был незамедлительно снят с реализации и изъят из торгового оборота.

Описторхоз представляет собой тяжелую паразитарную патологию с длительным течением. Болезнь поражает преимущественно печень и поджелудочную железу человека.

Заражение происходит при употреблении сырой либо прошедшей слабую термическую обработку рыбы семейства карповых. Наибольшую угрозу представляют сырые рыбные блюда вроде строганины, талы и хе, а также слабосоленые тушки, вяленая рыба, юкола и продукция холодного копчения. При этом от заболевшего человека к здоровому недуг не передается.

Для защиты себя от недуга специалисты Роспотребнадзора призвали строго соблюдать технологические регламенты приготовления улова. Рыбу необходимо жарить небольшими ломтиками в течение 15-20 минут, отваривать не менее 15-20 минут с момента закипания воды. Рыбные пироги нужно выпекать в духовке не менее часа.

При самостоятельном посоле сырье требуется выдерживать 14 суток, соблюдая пропорцию два килограмма соли на 10 килограммов рыбы. Процесс правильного вяления занимает три недели с обязательным трехсуточным предварительным посолом в том же соотношении.

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