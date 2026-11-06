Поражающих печень паразитов нашли в рыбе из сети магазинов в Саратовской области
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
Специалисты Роспотребнадзора начали масштабное эпидемиологическое расследование из-за групповой вспышки опасного паразитарного заболевания — описторхоза. Его зафиксировали среди жителей города Пугачева Саратовской области, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ходе проверки выяснилось, что все заболевшие употребляли в пищу вяленую рыбу, купленную в магазинах местной сети. Лабораторный анализ отобранных проб подтвердил наличие возбудителей инфекции в продукции, после чего товар был незамедлительно снят с реализации и изъят из торгового оборота.
Описторхоз представляет собой тяжелую паразитарную патологию с длительным течением. Болезнь поражает преимущественно печень и поджелудочную железу человека.
Заражение происходит при употреблении сырой либо прошедшей слабую термическую обработку рыбы семейства карповых. Наибольшую угрозу представляют сырые рыбные блюда вроде строганины, талы и хе, а также слабосоленые тушки, вяленая рыба, юкола и продукция холодного копчения. При этом от заболевшего человека к здоровому недуг не передается.
Для защиты себя от недуга специалисты Роспотребнадзора призвали строго соблюдать технологические регламенты приготовления улова. Рыбу необходимо жарить небольшими ломтиками в течение 15-20 минут, отваривать не менее 15-20 минут с момента закипания воды. Рыбные пироги нужно выпекать в духовке не менее часа.
При самостоятельном посоле сырье требуется выдерживать 14 суток, соблюдая пропорцию два килограмма соли на 10 килограммов рыбы. Процесс правильного вяления занимает три недели с обязательным трехсуточным предварительным посолом в том же соотношении.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.