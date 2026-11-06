Ветеранам СВО в Павловском Посаде рассказали, как не стать жертвой мошенников

В Павловском Посаде прошла встреча с ветеранами СВО, посвященная распознаванию дистанционных мошенников и защите сбережений. Мероприятие состоялось в местной Ассоциации ветеранов СВО с участием исполняющей обязанности городского прокурора Анны Смородиной, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Анна Смородина рассказала о распространенных уловках аферистов и напомнила: нельзя раскрывать посторонним коды из СМС, открывать сомнительные ссылки или отправлять деньги на незнакомые счета.

С начала 2026 года в Павлово-Посадском округе выявили свыше 97 преступлений в сфере информационных технологий. Ущерб составил более 19 миллионов рублей. В конце встречи участники смогли задать интересующие вопросы.