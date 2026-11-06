В Долгопрудном провели благотворительную ярмарку в Преображенском храме

Благотворительная ярмарка прошла 4 ноября в храме Преображения Господня в Долгопрудном. Собранные средства направят на установку скульптурного образа преподобномученицы Елисаветы Феодоровны в храмовом саду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ярмарка состоялась после Божественной литургии 4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери и День народного единства. На территории храма организовали выставку-продажу изделий ручной работы.

Прихожане, клирики и гости покупали украшения и домашний декор, пили чай из самовара и угощались выпечкой. Для детей провели мастер-классы и конкурсы, для взрослых — викторину. Музыканты исполняли песни под гитару, а иерей Вячеслав Осипов спел несколько старинных былин, аккомпанируя себе на гуслях.

Собранные средства приход направит на установку в храмовом саду скульптурного образа преподобномученицы Елисаветы Феодоровны — британской принцессы, благотворительницы и основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия.

«Надеемся, образ святой будет приносить утешение и ободрение прихожанам и всем, кто проходит мимо ворот храма», — отметили организаторы.

Благотворительные ярмарки проходят в храме регулярно. Анонсы публикуют на сайте Преображенского храма https://metamorphose.ru/ и в канале Долгопрудненского благочиния https://t.me/dolblag_ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.