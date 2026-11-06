В Коломне начали благоустраивать Мемориальный парк

Благоустройство Мемориального парка в Коломне планируют завершить к 850-летию города в 2027 году. Работы уже начались, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мемориальный парк в Коломне открыли более 50 лет назад. С тех пор его территория практически не менялась. Теперь здесь отремонтируют постамент Вечного огня, проложат новые инженерные коммуникации и обновят пешеходные дорожки.

По словам проектировщиков, постамент Вечного огня — главного объекта парка — существенно не изменится.

«На время ремонтных работ специалисты прекратят подачу газа к мемориалу. Как только ремонт завершится, Вечный огонь вновь зажгут на прежнем месте», — рассказала 5 ноября начальник управления градостроительной деятельности администрации городского округа Коломна Елена Сотникова.

Проект также предусматривает санитарную вырубку деревьев по согласованию с дендрологами и дополнительное озеленение парка.

«Мы постарались максимально аккуратно подойти к территории, со стороны жителей было озвучено очень много пожеланий по этому поводу. Видоизменения памятников у нас в проекте нет», — отметила руководитель по проектированию компании-подрядчика Александра Богомолова.

Все работы планируют завершить к празднованию 850-летия Коломны в 2027 году.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.