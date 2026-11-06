В школах Подольска продолжают проверять качество горячего питания

Комитет по образованию администрации Подольска провел очередную плановую проверку горячего питания в школе № 16. По ее итогам организацию питания оценили на высоком уровне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты проверили санитарное состояние пищеблока и обеденного зала, исправность оборудования и соблюдение сотрудниками санитарных требований. Они оценили соответствие меню утвержденному рациону, качество продуктов, калорийность и размер порций, а также температуру подачи, внешний вид и вкус блюд.

На завтрак школьникам подали наггетсы с макаронами, томатный соус, черничный йогурт, сыр, хлеб и чай. Проверяющие также оценили организацию приема пищи, комфорт детей и работу дежурных педагогов и администраторов.

По итогам мониторинга отметили, что меню соответствует утвержденному, блюда готовят по технологическим картам, а порции отвечают возрастным нормам. В столовой чисто и уютно, для детей создана доброжелательная атмосфера.

«Такие проверки позволяют не только следить за качеством и безопасностью питания, но и своевременно выявлять вопросы, требующие внимания», — отметила председатель комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

Плановые мониторинги продолжатся во всех школах округа. Специалисты готовы оперативно реагировать на обращения родителей и совершенствовать систему школьного питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.