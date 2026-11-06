Долголеты из Богородского округа познакомились с дулевским фарфором

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа 6 ноября посетили Ликино-Дулево, где узнали историю фарфорового промысла и расписали тарелки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поездка участников проекта «Активное долголетие» из Богородского округа в Ликино-Дулево началась с краеведческого музея. Гости познакомились с историей края и развитием дулевского фарфорового промысла — от первых мастерских до крупного производства, ставшего визитной карточкой города.

Главными событиями программы стали мастер-класс «Агашка» и тематическая экскурсия «Это звонкое чудо — фарфор». Под руководством мастеров участницы расписали белые тарелки дулевской розой — узнаваемым символом фабрики. Одни старались точно следовать традиции, другие добавляли собственные детали в рисунок.

Завершилась поездка посещением фирменного магазина «Дулевский фарфор». Гости увидели чайники, сервизы и сувениры. Многие приобрели памятные подарки для близких.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.