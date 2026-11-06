Жесткое ДТП на Алтуфьевском шоссе: движение в сторону области затруднено

На Алтуфьевском шоссе, в районе съезда на Костромскую улицу, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города, об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале .

Обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших на данный момент уточняются.

Из-за жесткой аварии движение в сторону Московской области в настоящее время доступно лишь по одной полосе из четырех, затор растянулся на километр.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда, чтобы не осложнять сложившуюся ситуацию.

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