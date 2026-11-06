В США школьница спаслась из полуторогодовалого плена благодаря компьютерной игре

В США похищенная 15-летняя школьница сумела освободиться из длительного плена, продолжавшегося 521 день. Она отправила мольбу о помощи через встроенный чат в популярной видеоигре Among Us, сообщает Telegram-канал Mash .

Несовершеннолетняя пропала без вести в мае 2025 года на территории штата Юта. Как выяснилось, 39-летний житель Орегона Адам Х. заманил подростка с помощью переписки в социальных сетях, отобрал у нее средство связи и насильно запер в подвальном помещении своего частного дома.

Мужчина удерживал пленницу около полутора лет, подвергая систематическим издевательствам.

Спустя продолжительное время злоумышленник выдал девочке устаревший мобильный аппарат без сим-карты, на котором сохранялась возможность подключения к беспроводной сети Wi-Fi. Школьница зашла в онлайн-игру и во время матча доверилась случайному партнеру по команде, раскрыв правду о своем похищении и удержании в неволе.

Напарник по игре незамедлительно передал тревожные сведения своей матери, а та экстренно обратилась в Федеральное бюро расследований.

В результате полицейской операции силовики вызволили пострадавшую из подвала и задержали похитителя на месте. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу, ему грозит суровое наказание сразу по нескольким статьям федерального законодательства.

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