Умер политик и правнук нефтяного магната Джон Рокфеллер IV

В США в возрасте 89 лет умер Джон Джей Рокфеллер IV — бывший сенатор и представитель знаменитой династии Рокфеллеров, сообщает ТАСС со ссылкой The Washington Post.

Рокфеллер представлял штат Западная Вирджиния в Сенате с 1984 года. За время работы в Конгрессе он занимал руководящие посты в нескольких ключевых комитетах: по торговле, науке и транспорту, по делам ветеранов, а также по разведке.

Одним из заметных эпизодов его политической карьеры стало двухпартийное расследование Сената, посвященное обстоятельствам, предшествовавшим войне в Ираке. В 2008 году Рокфеллер возглавил эту работу.

В 2013 году политик объявил, что не будет переизбираться на выборах 2014 года, и завершил сенаторскую карьеру. На тех выборах его место занял другой кандидат.

Джон Джей Рокфеллер IV был правнуком нефтепромышленника Джона Д. Рокфеллера, основавшего Standard Oil. Его прадед стал одним из первых долларовых миллиардеров в истории и заложил основу состояния одной из самых известных американских семей.

Династия Рокфеллеров на протяжении десятилетий входила в число богатейших в США. В рейтинге Forbes за 2016 год семья заняла 23-е место с совокупным состоянием, которое оценивалось примерно в 11 млрд долларов. Первую строчку тогда заняли Уолтоны — владельцы крупнейшей в мире розничной сети Walmart, чье состояние оценивалось примерно в 130 млрд долларов.

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