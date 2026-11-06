Скользкие дороги и изморозь: желтый уровень погоды объявили в Московском регионе

Синоптики объявили «желтый» уровень метеорологической опасности на территории Москвы и области из-за риска образования гололедно-изморозевых отложений и скользких дорог. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Предупреждение о потенциально неблагоприятных погодных условиях начнет действовать с 21:00 7 ноября. Оно продлится до 09:00 8 ноября.

В ночные и утренние часы на отдельных участках столичных и подмосковных автотрасс возможно возникновение локальной гололедицы.

Тяжелые погодные условия потребуют повышенной осторожности от водителей транспортных средств. Также бдительность предстоит проявлять и пешеходам.

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