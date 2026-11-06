Хостинг-провайдер Beget заявил о полном уничтожении облачной инфраструктуры

Облачный провайдер Beget 6 ноября в официальном Telegram-канале сообщил об обновлении по восстановлению инфраструктуры после атаки: все, что можно было вернуть быстрее всего, уже восстановлено, а следующий этап — восстановление данных из резервных копий. Однако есть и то, что не удастся восстановить, так как облачная инфраструктура полностью уничтожена.

В компании подняли и проверили все уцелевшие серверы с бэкапами и обновили их базу. Сейчас запущено более 60% хостинга, но оставшиеся серверы пострадали значительно сильнее, и их восстановление из копий потребует существенного времени. При этом часть данных VPS вернуть невозможно: по актуальной оценке, файловые бэкапы будут доступны только половине пользователей.

Панель управления будут запускать по частям — DNS, управление доменами, базы данных и сайты. Часть последних данных во внутренней системе потеряна, у некоторых пользователей пропали актуальные связки «аккаунт — услуги», и их собирают заново.

В настоящее время компания настраивает интеграцию хостинговых и бэкапных серверов для массового восстановления: 6 ноября меняли конфигурацию сети, после чего откроют доступ в панель. Биллинг и второстепенные сервисы восстановят позже.

Уже 7 ноября в компании планируют начать восстановление из бэкапов на первых хостинговых серверах, а скачать свой бэкап из панели можно будет примерно в течение пяти дней.

Облачная инфраструктура уничтожена полностью и строится заново: архитектура и управляющие сервисы восстановлены, первые серверы планируют подключить за 1–2 дня. В Beget исходят из того, что угроза для инфраструктуры сохраняется, поэтому переделывают все потенциально уязвимые точки. Компания работает с полицией, ИБ-компаниями, ТЦИ/КЦ, НКЦКИ и другими госорганами и благодарит пользователей за поддержку и терпение.

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