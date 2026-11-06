Ревела по этому поводу: весящая 53 кг Бородина недовольна своей фигурой

Телеведущая, блогерша Ксения Бородина опубликовала в Сети призыв к подписчикам задавать ей вопросы, а затем выбрала несколько из них и ответила на самые частые. Больше всего подписчиков теледивы интересовала ее фигура и как ей удается держать форму.

На вопрос о диетах Бородина заявила, что на них не сидит и ничего не колет, но «сильно страдает»: после того как она больше года назад бросила курить, ее вес составляет 52–53 кг, и для нее это много.

«Я не толстая, у меня почти нет целлюлита, но я не сухая», — написала Бородина, добавив, что ест немного, но сегодня «накинулась на еду» и даже плакала из-за этого.

Спорта в ее жизни, по ее собственным словам, много: два часа игры каждый день и зал через день.

На вопрос, не колет ли она что-то, чтобы не потеть, Бородина ответила отрицательно и назвала это «глупой историей»: по ее мнению, лучше потеть и пить электролиты, которые она всегда берет на тренировки.

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