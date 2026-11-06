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Стало известно, какие травмы получила смытая в море девушка у Териберки

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Девушку, которую вместе с молодым человеком смыло волной в Баренцево море у Териберки, в больнице у пострадавшей диагностировали в том числе переохлаждение, об этом сообщили в Минздраве Мурманской области, пишет ТАСС.

По данным ведомства, у пострадавшей переохлаждение и множественные ушибы. О судьбе второго туриста пока ничего не сообщается. Мужчина числится без вести пропавшим.

Ранее в районе Териберки объявили штормовое предупреждение: высота волн на побережье достигала 6 метров.

Выход в море для маломерных судов на тот момент был закрыт.

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