Стало известно, какие травмы получила смытая в море девушка у Териберки

Девушку, которую вместе с молодым человеком смыло волной в Баренцево море у Териберки, в больнице у пострадавшей диагностировали в том числе переохлаждение, об этом сообщили в Минздраве Мурманской области, пишет ТАСС .

По данным ведомства, у пострадавшей переохлаждение и множественные ушибы. О судьбе второго туриста пока ничего не сообщается. Мужчина числится без вести пропавшим.

Ранее в районе Териберки объявили штормовое предупреждение: высота волн на побережье достигала 6 метров.

Выход в море для маломерных судов на тот момент был закрыт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.