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Туристов унесло штормовой волной в Баренцево море

Происшествия
Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Мощная штормовая волна накрыла туристов, которые прогуливались на пляже «Яйца дракона». Двоих человек унесло в Баренцево море, сообщает РЕН ТВ.

32-летнюю женщину удалось спасти, ее госпитализировали. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

37-летний мужчина, которого также унесло в открытое море, числится пропавшим без вести.

Поиски туриста продолжаются.

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