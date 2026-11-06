Творческий союз или роман: Мальбэк и Сюзанна запутались в своих чувствах

Известный музыкальный дуэт Мальбэк (Роман Варнин) и Сюзанна (Сюзанна Абдулла) не смог ответить журналистам на вопрос, что их связывает — творческий союз или романтические отношения. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Шесть лет назад пара пережила громкий развод, а недавно объявила о воссоединении. Теперь артисты признают, что до сих пор сами пытаются разобраться в своих чувствах.

Неопределенность в статусе отношений не мешает им вновь работать вместе: именно дуэт и принес обоим известность.

«Такой вопрос личного характера. Зачем же вы нам задаете?» — обратился к журналистам Роман.

Сюзанна в свою очередь заявила, что пара не может в этом разобраться последние 7-10 лет, так как это совсем не просто.

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