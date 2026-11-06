Врач Подмосковья объяснила, когда нужен кислородный концентратор дома
Фото - © Координационный центр паллиативной медицинской помощи Московской области
Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко объяснила, что кислородный концентратор при дыхательной недостаточности можно использовать только по назначению врача, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Кислородный концентратор выделяет кислород из воздуха и подает его пациенту через носовые канюли или маску. Прибор используют при дыхательной недостаточности, когда легкие не обеспечивают организм достаточным количеством кислорода.
В паллиативной помощи концентратор помогает облегчить одышку, уменьшить нагрузку на сердце и улучшить общее самочувствие. Однако назначить его может только врач после осмотра. Специалист должен оценить степень дыхательной недостаточности, определить необходимость кислородной поддержки и режим подачи кислорода.
«Самостоятельное использование прибора без назначения может навредить», — предупредила главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко.
Кислородный концентратор не заменяет скорую помощь и не является универсальным средством лечения. Это медицинское оборудование, которое необходимо использовать под контролем специалиста. Если близкому стало тяжело дышать, следует обратиться к врачу.
Круглосуточная горячая линия паллиативной помощи Московской области: +7 (498) 683-83-83.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.