Андрей Иванов провел прием жителей в Одинцовском округе

Житель дома №85 на Западной улице пожаловался на машины, припаркованные на подъездной дороге. Ситуацию осложняют соседние хостелы и апартаменты. Он предложил установить знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

«Поручил провести выездную инспекцию и подготовить проект организации дорожного движения. Рассмотрим установку знаков, запрещающих остановку, и организацию эвакуации нарушителей. Собственники гостиниц и апартаментов должны предусмотреть парковочные места для своих гостей», — сообщил Андрей Иванов.

Еще одно обращение касалось парковки у дома №1 в микрорайоне «Сколков Бор». Территория площадью более 12 тыс. кв. м покрыта щебнем и асфальтовой крошкой. Один из вариантов — муниципальная парковка для жителей с ежемесячной платой по договорам, закрепленными местами, контролем въезда и ограждением. Для этого необходимо составить список резидентов. По словам Иванова, заасфальтировать площадку можно будет в следующем году.

Жители ЖК «Западные ворота столицы» подняли вопросы завершения подземной парковки корпуса №1, проверки правового статуса шлагбаумов на паркинге, открытия детского сада, работы управляющей компании и перспектив строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Эти и другие проблемы подробно обсудят на встрече с жителями в ноябре этого года.

Жители ЖК «Западное Кунцево» сообщили о проблемах с обслуживанием шкафных газорегуляторных пунктов у домов и использовании въезда в комплекс для стоянки и разворота общественного транспорта. Глава округа передал оба обращения профильным службам администрации.