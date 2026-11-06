МосОблЕИРЦ ограничит работу сервисов и офисов 6–8 ноября

Единый расчетный центр Московской области 6–8 ноября проведет обновление инфраструктуры, из-за которого часть дистанционных и очных услуг станет недоступна, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С 20:00 6 ноября отключат официальный сайт МосОблЕИРЦ, личный кабинет, мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», контакт-центр, терминалы самообслуживания и видеотерминалы в офисах МФЦ. В субботу, 7 ноября, клиентские офисы расчетного центра и его стойки в МФЦ полностью прекратят работу.

Во время технических работ оплатить коммунальные счета можно через чат-бот организации в приложении MAX, по ссылке из электронного письма о доставке квитанции, а также в отделениях, терминалах и мобильных приложениях сторонних банков.

Все цифровые платформы и офисы возобновят работу в штатном режиме в течение дня в понедельник, 9 ноября.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что расчетный центр меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями, прежде всего внедряет новые цифровые технологии. По его словам, основные обращения касаются задолженности за жилищно-коммунальные услуги и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение в жилом помещении. Анализ показал снижение числа обращений. Работу в этом направлении продолжат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.