Буданов* возглавит украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, пишет ТАСС со ссылкой на CBS News.

По его словам, значительного прорыва он не ожидает, но считает прогрессом сам факт того, что встреча состоится.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию запланированы на 10–11 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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