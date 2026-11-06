Буданов* возглавит украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби
Фото - © Oleg Horniy. Собственная работа/Wikipedia.org
Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что возглавит украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, пишет ТАСС со ссылкой на CBS News.
По его словам, значительного прорыва он не ожидает, но считает прогрессом сам факт того, что встреча состоится.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию запланированы на 10–11 ноября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности для России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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