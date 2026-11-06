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Умер народный артист РСФСР Юрий Каюров

Культура

Юрию Каюрову было 99 лет, пишет ТАСС.

Актер театра и кино народный артист РСФСР умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщил источник в окружении мастера.

«Не стало Юрия Ивановича», — сказал главный режиссер Малого театра Дубровский.

По его словам, смерть Каюрова наступила по естественным причинам.

Прощание с народным артистом РСФСР Юрием Каюровым пройдет 10 ноября. В этот же день его похоронят на Троекуровском кладбище.

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