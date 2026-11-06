Умер народный артист РСФСР Юрий Каюров

Юрию Каюрову было 99 лет, пишет ТАСС .

Актер театра и кино народный артист РСФСР умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщил источник в окружении мастера.

«Не стало Юрия Ивановича», — сказал главный режиссер Малого театра Дубровский.

По его словам, смерть Каюрова наступила по естественным причинам.

Прощание с народным артистом РСФСР Юрием Каюровым пройдет 10 ноября. В этот же день его похоронят на Троекуровском кладбище.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.