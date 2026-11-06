Двоих россиян задержали в Колумбии по делу о нелегальных поставках

В Колумбии задержали сразу двоих россиян по делу о нелегальных поставках нескольких тонн наркотиков на парусниках. Вашингтон намерен добиваться их выдачи, сообщает Mash .

Предварительно известно, что Олега Х. взяли утром в Картахене, Виталия Ж. — в Медельине. В задержании участвовали местные военно-морские силы и американское Управление по борьбе с наркотиками.

По версии следствия, роли в незаконной деятельности распределялись так: Олег Х. отвечал за отправку груза в США и Европу, а Виталий Ж. готовил суда — покупал и переоборудовал парусники, набирал экипажи. Наркотики везли из Боготы и Медельина в порты Карибского побережья, где прятали на борту перед выходом в море.

Оба мужчины находятся в розыске. В настоящее время россияне находятся в распоряжении колумбийской прокуратуры: чтобы их передали американской стороне, а США предстоит официально оформить запрос на экстрадицию.

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