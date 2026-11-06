В Улан-Удэ живодер бросил на ж/д путях крепко завязанный пакет с котятами

Блогер sonya_sofya рассказала в соцсетях, как вместе с детьми и бабушкой проходила возле железнодорожных путей и услышала мяуканье котят. Оказалось, что кто-то положил их в пакеты, крепко завязал и оставил прямо на путях на верную гибель.

«Трэш история, конечно, но это реальность», — написала она.

На опубликованных кадрах женщина развязывает черные пакеты и достает двух котят — черно-белого и серого цветов. Оба животных были очень напуганными. В итоге животных забрали домой, чему дети очень образовались.

Пользователи Сети считают, что живодеров необходимо найти и привлечь к ответственности по закону.

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