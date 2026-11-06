Медведев прокомментировал поджог школы в Лионе словами о «саде» Европы

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X прокомментировал новость о подожженной школе в Лионе, вспомнив слова экс-главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о цветущем «саде» Европы.

«В Лионе подожгли школу с людьми внутри. Я помню, что один парень по фамилии Боррель из ЕС описывал Европу как цветущий „сад“. Хотели бы посетить такой сад?» — написал он на английском в соцсети X. К публикации Медведев приложил кадры из Лиона, где горит вход в здание и мусорные баки рядом с ним.

В четверг во Франции прошла общенациональная демонстрация по призыву крупнейших профсоюзов. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, некоторые участники акций получили ранения. По данным МВД, по всей стране на улицы вышли 575 тысяч человек.

Протесты начались в середине сентября, когда в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшить состояние школ. Позднее к ним примкнули недовольные ростом цен, и акции распространились на другие регионы.

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