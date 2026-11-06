Опубликовано видео обрушения пешеходного моста на самосвал под Солнечногорском

В Сети появились кадры момента обрушения надземного пешеходного перехода на самосвал в пригороде Солнечногорска. Происшествие зафиксировал видеорегистратор в одном из автомобилей, двигавшегося в попутном направлении, сообщает SHOT .

На видео видно, как поток машин движется за грузовиком, который врезается в конструкцию, — и она рушится. В этот момент автомобилисты останавливаются.

«Ой-ей-ей-ей», — кричала за кадром женщина в момент обрушения моста.

Предварительно известно, что водитель врезался в конструкцию с поднятым кузовом, из-за чего она рухнула прямо на кабину. Мужчину придавило тоннами стекла и железа — от полученных травм он скончался на месте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.