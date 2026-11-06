Европа была не в курсе планов Трампа договориться с РФ в сфере безопасности

Европейские союзники США по НАТО не знали о планах американского лидера Дональда Трампа касательно потенциальных договоренностей в сфере безопасности в Европе с участием России, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Согласно информации из статьи, для Европы это стало неожиданностью.

Чиновники также опасаются, что США могут связать свою новую инициативу с предстоящим в декабре пересмотром численности американских войск в Европе.

Ранее Трамп заявил, что США и РФ близки к договоренностям, причем не только по Украине, но и по безопасности в Европе в целом.

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