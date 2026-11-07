Димитриевская родительская суббота: традиции главного поминального дня осени

В преддверии дня памяти великомученика Димитрия Солунского, который Русская православная церковь празднует 8 ноября по новому стилю, верующие посвящают ближайшую субботу поминовению усопших — Димитриевской родительской субботе. История этого поминального дня насчитывает более 600 лет и берет начало со времен эпохальной Куликовской битвы.

Накануне решающего сражения против полчищ Мамая великий князь Дмитрий Донской прибыл за благословением в Троице-Сергиеву обитель к преподобному игумену Сергию Радонежскому. По благословению старца к княжеской дружине примкнули монастырские иноки Александр Пересвет и Андрей Ослябя, отдавшие жизни на бранном поле и нашедшие вечный покой у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старо-Симоновом монастыре.

После сокрушительного разгрома врага в сентябре 1380 года правитель вновь посетил монастырь. Там совершил заупокойное моление о погибших ратниках и предложил духовенству творить подобную молитвенную память ежегодно в субботу перед 26 октября по старому стилю.

Церковная полнота поддержала княжескую инициативу, поскольку триумф русского оружия был оплачен кровью многих тысяч бойцов, а потеря мужей, отцов и сыновей обернулась слезами горя для бесчисленных русских семей. Со временем локальная воинская панихида переросла во всеобщее поминовение усопших православных христиан.

На Руси в этот день неизменно соблюдали торжественные обычаи: посещали родовые захоронения, служили церковные панихиды, собирались на поминальные тризны. Женщины предавались причитаниям и воспоминаниям об ушедших.

Наряду с другими ключевыми родительскими днями года — Мясопустной, Троицкой и поминальными субботами второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста — этот праздник посвящен сердечной молитве за души усопших, прежде всего почивших родителей. Вместе с тем Димитриевская суббота напоминает о подвиге всех павших и пострадавших за Православие.

Церковный устав строго регламентирует дату. Если поминальный день накладывается на празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, поминовение усопших переносится на неделю раньше.

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