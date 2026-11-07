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Движение в Подмосковье полностью восстановили после обрушения моста

Транспорт
Официальный канал Главного управления МЧС России по Московской области

Фото - © Официальный канал Главного управления МЧС России по Московской области

Специалисты полностью восстановили движение автомобильного транспорта по Ленинградскому шоссе в районе подмосковной деревни Пешки. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Проезд по трассе был заблокирован в обоих направлениях вечером 6 ноября. В 19:37 городские службы предупредили водителей о происшествии и рекомендовали выбирать объездные маршруты.

Причиной транспортного коллапса стала авария под Солнечногорском. Самосвал ехал с поднятым кузовом и снес надземный пешеходный переход.

Затем пролет рухнул на трассу и расплющил кабину грузовика. В результате падения конструкции проезд перекрыло по всем полосам. Дорожный затор в обе стороны растянулся на 4 километра.  

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